Time alternativo do Bahia encara Vitória da Conquista neste domingo

O Bahia segue sua maratona de jogos fora de Salvador, neste domingo, 17, às 17h, diante do Vitó'ria da Conquista, pela sexta rodada do Campeonato Baiano. Este será o segundo confronto longe de seus domínios, em uma sequência de sete partidas distante de casa.

Devido a esta rotina de viagens, o Tricolor vai encarar o Bode com um time alternativo mesclando jogdores reservas, atletas recém-contratados e jovens da divisão de base. Sendo assim, a equipe do técnico Enderson Moreira deve formar com Anderson; Matheus Silva, Ernando, Xandão e Paulinho; Nilton e Flávio; Clayton, Fernando Medeiros e Iago; Caíque.

Por outro lado, de volta aos treinos no Fazendão, o meia Ramires se colocou à disposição do treinador para viajar para o Sudoeste baiano, mas não estará entre os relacionados. “Tô bem animado para voltar à rotina”, apontou o jovem.

Já o Bode, adversário do Esquadrão, trata a partida como uma final. Um triunfo dentro de casa pode colocar a equipe no G-4 do Baianão e encaminhar a classificação à próxima fase do torneio estadual.

adblock ativo