Tiago volta a treinar e pode ser reforço contra o Cruzeiro

Recuperado de uma lesão no pé, o zagueiro Tiago voltou a treinar com bola, nesta quarta-feira, 13, no Fazendão, na reapresentação do Bahia e pode reforçar o Esquadrão de Aço na partida contra o Cruzeiro, no domingo, 17, no Mineirão, às 19h.

A novidade no treinamento também ficou por conta dos laterais esquerdo, Armero, e direito, Wellington Silva, que deixaram o departamento médico e fizeram um trabalho específico de transição, mas ainda sem previsão de retorno.

Dessa forma, apenas o zagueiro Jackson continua no departamento médico.

O trabalho com bola foi apenas para os jogadores reservas, mas Régis, que atuou 45 minutos na última partida, também participou da atividade.

Embalo

Em 15º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro e com 27 pontos, o Bahia está a um ponto da zona de rebaixamento e precisa somar fora de casa para brigar para não cair.

Mas terá pela frente uma equipe que briga por vaga na Libertadores, e, com 34 pontos, ocupa a 6ª posição.

Para conseguir um bom resultado, o meia Zé Rafael acredita que o Bahia deve manter o embalo da reação da última partida, em que foi mais ofensivo e buscou o empate.

“Acredito que vamos fazer um jogo parecido com o que foi o segundo tempo. A gente sabe que ficou devendo muito contra o Atlético-GO. Com certeza, no segundo tempo, a gente melhorou muito. A gente sabe que lá em Minas vai ser muito difícil, mas a gente precisa buscar fazer um bom jogo para recuperar os pontos que deixou escapar”, opinou.

“A gente falhou em jogos importantes, agora temos que manter o foco e uma boa pegada para sair dessa parte da tabela que está nos incomodando”, completou o meia.

