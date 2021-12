Tiago treina e vai para o jogo diante do Vasco; Rodrigão é dúvida

Às vésperas do maior desafio de sua iniciante carreira de treinador, Preto Casagrande ganhou dois problemas no treinamento de quinta-feira. O zagueiro e capitão Tiago, além do artilheiro Rodrigão, tiveram de deixar a atividade antes do término por conta de dores no pé.

Nesta sexta-feira, 18, porém, uma boa notícia aliviou um pouco a barra do técnico interino, que, de acordo com declaração do presidente Marcelo Sant’Ana, tem os próximos dois jogos – a começar pelo de domingo, 20, às 16h, na Fonte Nova, diante do Vasco – para apresentar resultados e, quem sabe, ganhar de ‘presente’ a efetivação.

Tiago participou normalmente do treino tático e está confirmado para enfrentar o Cruzmaltino. Rodrigão, entretanto, foi preservado e fez apenas tratamento. Ele voltou a sofrer com a luxação num dos dedos do pé esquerdo que o deixou de molho por três jogos no mês passado. Assim, segue como dúvida. Segundo avaliação preliminar do departamento médico, a maior probabilidade é que ele seja poupado também da atividade deste sábado, 19, mas esteja pronto para atuar.

Caso Rodrigão não possa entrar em campo, dois jovens brigam por sua vaga: Júnior Brumado, que não convenceu nas duas partidas que fez entrando no segundo tempo, e João Paulo, autor de dois gols neste Brasileiro.

Preto não confirmou na entrevista coletiva que concedeu nesta sexta-feira, mas a entrada do lateral esquerdo Juninho Capixaba no lugar do criticado Matheus Reis é certa, assim como a volta do zagueiro Lucas Fonseca, que cumpriu suspensão na última partida, para a saída de Éder – destaque negativo na goleada sofrida em Curitiba, por 4 a 1, para o Atlético-PR, com um gol contra.

Recuperados de problemas físicos, o meia Vinicius e o atacante Maikon Leite tornam a ficar à disposição e devem compor o banco diante do Vasco.

15 mil garantidos

Até o início da noite desta sexta, já havia a garantia de 15 mil lugares ocupados para a partida na Fonte Nova. As vendas continuam neste sábado pelo site da Arena, bilheteria Norte do estádio, lojas oficiais do clube e balcões TicketMix. A torcida tricolor tem se destacado neste Brasileirão com a quinta melhor média de público: 18.680 pagantes por jogo.

“O torcedor do Bahia é fundamental neste processo em que estamos. É imprescindível que vá a campo, pois faz a diferença. Queria aproveitar e convocar a nossa torcida pra que ela realmente acredite no time e compareça no domingo. Precisamos do algo mais, da energia boa que vem da arquibancada”, pediu Preto.

