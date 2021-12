Tiago Real está perto de acerto com o Bahia

A imprensa de Pernambuco dá como certa a contratação do meia Tiago Real pelo Bahia. O atleta, que pertence ao Palmeiras, está fora dos planos do técnico Oswaldo de Oliveira e vinha treinando à parte do grupo desde o início da pré-temporada.

Ele foi rebaixado com o Náutico em 2013 e defendeu o Goiás no ano passado em 31 jogos na Série A. O atleta, de 25 anos, deve se apresentar ainda nesta quinta-feira, 22, no Fazendão para iniciar exames médicos.

O tricolor confirma que está em negociação com o atleta, mas diz que ainda não há acerto, que seria de empréstimo, por um ano.

