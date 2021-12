Tiago Real e Maxi são dúvidas para duelo com Sampaio Corrêa

O Bahia pode ter dois desfalques para a partida contra Sampaio Corrêa. Após o empate com o Ceará, no Castelão, em Fortaleza, o meia Tiago Real e o atacante Maxi Biancucchi sentiram dores na coxa e são dúvidas para o duelo com a equipe maranhense no próximo sábado, 19, às 16h30, válido pela 27ª rodada da Série B do Brasileirão.

A diferença das lesões dos dois jogadores é apenas o lugar da coxa. Enquanto o argentino sente dores na região posterior, o meia sofre incômodos no músculo adutor.

Por outro lado, o Bahia tem os retornos de Douglas Pires, Jailton e Kieza, que ficaram de fora do último confronto por suspensão automática - ambos receberam o terceiro cartão amarelo na partida contra o Bragantino. Já Gustavo, que não enfrentou a equipe paulista por conta inchaço no olho, deve voltar contra o Sampaio.

A delegação do Bahia treinou em Fortaleza na manhã desta quarta e, durante à tarde, chegou em Salvador. O time volta a fazer atividade na tarde de quinta, 17, no Centro de Treinamento da Praia do Forte.

