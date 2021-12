Tiago enaltece parceira com Jackson: "A gente conseguiu se entender muito bem"

Ainda sem levar gols em jogos oficiais nesta temporada, o Bahia se coloca entre as melhores defesas do Brasil neste início de ano. Dos times que integrarão o Brasileirão da Série A deste ano, o Tricolor é o único que ainda não sofreu gols. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 14, no Fazendão, o zagueiro Tiago dividiu os méritos das boas atuações defensivas também com os atacantes do time, que ajudam na marcação.

"Acho que a equipe vem sofrendo poucos gols desde o returno do campeonato passado. Acho que a equipe vem marcando desde a frente, com os jogadores do ataque. Isso facilita nossa vida lá atrás", contou o zagueiro.

Outro fator apontado pelo xerifão da defesa tricolor é a parceria e o entendimento da linha defensiva do Esquadrão. "Meu entrosamento com Jackson, acho que desde que eu cheguei a gente conseguiu se entender muito bem. A linha defensiva dos 4 jogadores com o goleiro a gente conversa muito. Todos os jogadores têm a consciência de que a conversa e o diálogo dá resultado. Todos os jogadores quando um conversa com o outro entende e busca fazer o melhor. Então, isso acaba gerando confiança e uma coisa vai levando a outra. E o resultado tá aí, a gente espera bater o recorde do Brasil", disse o jogador, que tem contrato com o Bahia até o meio do ano.

Ainda que os resultados dentro de campo sejam satisfatórios, visto que o time continua a não ser vazado no ano, o zagueiro revelou estar ansioso para resolver a sua situação contratual. Tiago pertence ao Atlético-MG e está emprestado ao Bahia, no entanto o vínculo do atleta com o time baiano se encerra no meio do ano.

"O que eu sei é que tem interesse do Bahia, o Atlético não se manifestou, não sei qual a intenção do Atlético-MG, estou no aguardo, também tô ansioso, gostaria de já estar com tudo resolvido, porque isso acaba gerando um desconforto pra mim, sem saber o que vai acontecer daqui a dois ou três meses", revelou.

O próximo desafio do Tricolor será diante do Sergipe, nesta quinta-feira, 16, às 20h30, no Baptistão, pela Copa do Nordeste. Segundo o regulamento, o Bahia tem a vantagem do empate, mesmo jogando fora de casa. No entanto, o zagueiro Tiago acredita que será uma partida difícil.

"É uma icógnita, um jogo difícil, a gente sabe que a equipe do Sergipe é a primeira colocada no campeonato local. Então, vamos ver o que acontece, a gente tem convicção de que vamos conseguir a classificação", concluiu.

