Um toque de classe de um zagueiro que se aventurava no ataque e um gol, com frieza, de um centroavante que vinha de longo jejum. Não teria maneira mais épica para o Bahia vencer o Sampaio Corrêa, na terça-feira, 8, nos acréscimos, e ficar mais próximo do sonhado acesso.

Vitor Villar Tiago e Hernane lembram papéis em gol decisivo

O lance surgiu da teimosia de ambos: Hernane, que não marcava há sete jogos, já havia perdido dois gols na partida; e Tiago se lançou ao ataque sabendo que podia levar bronca de Guto Ferreira.

“Tiveram outros jogos em que eu também fui ao ataque e tomei dura de Guto (risos)”, contou Tiago. “Mas, cara... Na vontade de tentar ajudar e tentar fazer o gol, eu fui. Sei lá porque, acho que foi instinto, mesmo. Deu certo, né?”.

“Rapaz... Naquele momento ele deve ter se inspirado em Beckenbauer (risos)!”, brincou Hernane. “Ele foi mais um 10 do que um 3. O lateral do Sampaio dava sempre condição, essa foi uma coisa que peguei do vídeo que Guto mostrou [antes da partida]. Então, naquele momento, nem pensei em olhar para o bandeira porque sabia que não estava impedido. Fui calmo também. Olha, aos 47 você ter tranquilidade...”, comentou.

Endossado pelo companheiro, o beque disse que, se Guto precisar de um camisa 10 para os três jogos que faltam na Série B, pode contar com ele: “No rachão dei uns passes assim, fiz uns gols, e aí falei pro pessoal que no jogo podia sair uns desses também (risos). Quando precisar, pode colocar a 10 em mim que eu vou!”.

Apesar dos gols perdidos, o camisa 9 sentia que seu jejum acabaria ali. E que seria épico: “Teve um lance aos 27 do 2º tempo que eu tive uma chance de cabeça e acabei errando. Misael estava do meu lado e falei pra ele: ‘vou fazer o gol’. Escutei falar que o Bahia tem disso, de fazer gols no fim da partida. Esse vai ser lembrado se conseguirmos o acesso”.

Premonição

Ao sair de campo, o Brocador disse que havia recebido, na manhã do dia do jogo, mensagens de amigos que haviam sonhado com ele fazendo o gol do triunfo. Muita gente duvidou. Entretanto, na entrevista coletiva, desta quarta, 9, ele comprovou a história, mostrando no seu celular.

“Foi o Raoni [funcionário da cantina do Fazendão]. Acordei ontem [na terça] com ele dizendo que havia sonhado à noite com o Bahia ganhando com gol meu. Tá aqui [mostrando o celular], às 7h33”, disse o Brocador.

“Depois, recebi outras mensagens, do filho do Paulo [do setor de registros] e do Lênin [gerente de marketing]”, continuou. “Mais tarde, no vestiário, foi o Guto. Ele nunca teve essa reação. Veio me dizer: ‘tô sentindo que esse gol vai sair, o triunfo vai sair com o seu gol’. Era só mais uma confirmação. Graças a Deus a profecia aconteceu”.

Após o gol, Hernane conta que não sabia como comemorar o gol heroico. “Tinha combinado com Mário e Allano de fazer uma dança. Mas naquela hora desabafei. Fui comemorar com a torcida porque queria escutar também o desabafo deles, que ficaram até o fim. Teve muito choro, muita alegria. A primeira vez que senti isso foi na final da Copa do Brasil [pelo Flamengo, em 2013]. Depois do jogo, vi o gol mais umas 10, 12 vezes”.

