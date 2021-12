Tiago celebra clima 'leve' na reta final do Brasileiro

É duro ter de admitir, mas é fato: o torcedor do Bahia estava acostumado a acompanhar com altas doses de tensão as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A – se o Tricolor estivesse na competição, é claro. Reta final vinha sendo sinônimo de luta contra o rebaixamento.

Em 2017, a história tem sido diferente. Livre matematicamente desse risco desde o triunfo sobre o Santos há uma semana, o Tricolor passou a mirar a vaga na Libertadores, torneio para o qual não se classifica desde 1989.

É com o objetivo de se manter vivo nessa luta que o time entra em campo neste domingo, 26, às 18h, contra a Chapecoense, na despedida do Esquadrão da Fonte Nova nesta edição do Brasileiro. Uma meta muito mais ‘light’ do que o clube vinha se habituando a enfrentar.

“É mais tranquilo, mais leve, mas é um jogo que todo mundo quer jogar. Vai estar lotado o estádio e a gente está com essa ambição de ir para a Libertadores. Atuar sem aquele peso de estar brigando contra rebaixamento vai propiciar que a gente faça um grande jogo”, opinou o zagueiro Tiago.

Na partida, o técnico Paulo César Carpegiani contará com o retorno do volante Renê Júnior, que cumpriu suspensão no último duelo, a derrota por 1 a 0 para o Sport. Ele atuará na proteção à zaga ao lado de Edson. Será apenas a 14ª partida da dupla no Brasileiro.

