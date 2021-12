Tiago avalia como fundamental confronto contra o Altos nesta terça

O zagueiro Tiago foi o atleta do Bahia que concedeu entrevista neste domingo, 18, na chegada do time após o empate sem gols no sábado contra a Juazeirense, pela partida de ida das semifinais do Campeonato Baiano.

Agora, o Esquadrão foca suas energias no jogo de terça, 18, às 21h45, pela Copa do Nordeste, contra o Altos-Pi, na Arena Fonte Nova, válido pela penúltima rodada da fase de grupos.

Atualmente no segundo lugar do grupo C, com seis pontos, quatro atrás do líder Botafogo-PB e dois acima do Náutico, terceiro lugar, o Tricolor baiano precisa vencer a partida para não correr risco de perder uma vaga na próxima fase e ainda sonhar com o primeiro lugar do grupo na última rodada.

Para Tiago, o confronto contra o time do Piauí é encarado como fundamental para as pretensões tricolores na competição.

“É um jogo fundamental, precisamos da classificação. Com a perda para o Náutico acabou complicando um pouquinho a tabela. Então, vamos em busca dos três pontos, até porque precisamos da classificação em primeiro, o que vai nos dar uma vantagem na fase de mata-mata. Vamos nos recuperar agora, porque o jogo em Juazeiro foi bem desgastante. Tenho certeza que faremos um grande jogo”.

Jogadores machucados

Nesta segunda, a equipe faz o único treino Fazendão antes da partida de amanhã. Dos sete desfalques que o técnico Guto Ferreira teve contra a Juazeirense, só estão certos os retornos do volante Edson e do zagueiro Rodrigo Becão, que estão suspensos no Campeonato Baiano. Hoje serão reavaliados os outros cinco atletas que estão no departamento médico: o lateral direito João Pedro (dores no joelho), o lateral esquerdo Mena (lesão na coxa), os meias Allione (dores no joelho) e Régis (incômodo muscular), além do atacante Júnior Brumado (também com incômodo muscular).

