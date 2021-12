Tiago ainda crê em vaga no G-8; Jean desfalca atividade

Capitão tricolor, o zagueiro Tiago acredita que a partida contra o São Paulo, neste domngo, 3, às 16h (da Bahia), no estádio Morumbi, pela última rodada do Brasileirão, não será apenas para cumprir tabela.

“Tem muita coisa em jogo. Não é apenas o último jogo, a despedida. Temos vontade de vencer o São Paulo no Morumbi e vamos lá para isso. Não temos mais nada a perder. É o momento de ir lá, dar o melhor, e aí vamos depender de outros resultados [para chegar ao G-8]”, argumentou.

Para ficar no G-8, o Bahia precisa vencer, o Botafogo perder, e Atlético-MG e Chapecoense não podem vencer.

Jean com febre

O treinador Paulo César Carpegiani comandou o penúltimo treino do Bahia em 2017. A atividade, entretanto, não contou com a presença do goleiro Jean. Com febre, ele não participou da atividade – o arqueiro, entretanto, não preocupa e deve jogar domingo.

