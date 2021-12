Thiago Ribeiro estreia no domingo como 'falso 9'

Com o 'burro na sombra', após vencer o jogo de ida, em Senhor do Bonfim, por 2 a 0, o Bahia tem tudo para carimbar a classificação às semifinais do Campeonato Baiano, neste domingo, 27, diante do Bahia de Feira. E o tricolor da capital terá a estreia do atacante Thiago Ribeiro, que foi contratado para suprir a ausência de Hernane Brocador, impossibilitado de atuar por causa de uma grave lesão no joelho.

Na realidade, Thiago é um atacante de beirada, mas já atuou como centroavante e não deve ter dificuldades para assumir a camisa 9. "Já joguei alguns jogos como centroavante, mas um centroavante mais de mobilidade, de vir buscar. Na gíria do futebol moderno um falso nove. Já joguei ali, me senti bem. O Doriva deixou tanto eu quanto o Edigar [Junio] mais à vontade para fazer essas trocas. Às vezes o Edigar pode jogar mais como centroavante e eu cair pelo lado. Não tem problema", explicou o paulista que completou 30 anos no último dia 24 de fevereiro.

Na última quarta, 23, Thiago Ribeiro foi apresentado oficialmente à imprensa e torcida, contando com as presenças dos ídolos Beijoca, Lima Sergipano e Marcelo Ramos, três ex-goleadores do tricolor. E ele quer seguir o mesmo caminho.

"Espero fazer um grande jogo. Eu sempre falo que o atacante quer fazer o gol. Na minha carreira, por todos os clubes que passei, fiz meus gols, fui artilheiro em alguns campeonatos, mas eu nunca fui de prometer gols. Eu prometo empenho, vontade, sempre procuro jogar bem. Eu jogando bem, com certeza, oportunidades de gol vão aparecer", destacou o jogador, que deve atuar ao lado de Luisinho e Edigar Junio, ficando Zé Roberto no banco de reservas.

Seis baixas

O Bahia faz o último treino na manhã deste sábado, às 8h30, no Fazendão, mas a lista de desfalques do time para a partida com o Tremendão já está praticamente definida. São seis baixas: além do zagueiro Gustavo, do lateral direito Tinga e do atacante Hernane, com lesões mais graves, os volantes Yuri, Gustavo Blanco e Danilo Pires estão vetados.

Falta definir agora a participação do zagueiro Lucas Fonseca e do lateral esquerdo João Paulo Gomes. Eles voltaram à atividade na última quarta após um longo período sem jogos, e por isso precisarão ser reavaliados neste sábado.

*Colaborou Vitor Villar

