Thiago Ribeiro é regularizado e já pode atuar pelo Bahia

Saiu nesta quinta-feira, 17, no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o nome do atacante Thiago Ribeiro, de 30 anos, e ele já pode atuar pelo Bahia. O jogador, no entanto, só chega em Salvador na próxima segunda, 21, quando será apresentado.

Outro atacante, Henrique, já estava treinando no Fazendão e pode ser utilizado no jogo de domingo, 20, às 4h da tarde, em Senhor do Bonfim, contra o Bahia de Feira, pelas quartas de final do Baianão.

Destaque pelo Paraná na Série B do Brasileiro do ano passado, Henrique, de 21 anos, está animado para vestir a camisa do Esquadrão. "Cheguei na semana do clássico, ví que tinham alguns jogadores machucados e se tivesse regularizado já queria ir para o jogo. Sei que vai ser difícil para mim, pois tem vários jogadores de qualidade no ataque, mas estou feliz de estar aqui. Já estava treinando e estou pronto para jogar", afirmou.

Doriva gostou da chegada de ambos. "São jogadores rodados, experientes, jogaram a Série B, no caso do Henrique. O Thiago dispensa comentários. É de alto nível. É um desafio para ele, querendo retornar ao mais alto nível. Vai querer fazer isso muito bem, e nós estamos felizes. Ele acredita no projeto, vai ajudar com a experiência, a qualidade", disse.

Ele fez um trabalho técnico com bola na tarde desta quinta, que contou as participações de Lucas Fonseca, João Paulo, João Paulo Gomes, Moisés, Feijão, Sávio, Geovane Itinga, Edigar Junio e Henrique. Alguns destes jogadores já devem estar aptos a atuar no domingo.

O volante Gustavo Blanco fez um trabalho leve de transição na academia do Fazendão. Já o lateral Tinga, o zagueiro Gustavo, o volante Danilo Pires e o atacante Hernane Brocador ficaram na sala de fisioterapia, fazendo tratamento de suas contusões.

Nesta sexta, 18, os jogadores tricolores que enfrentarão o Bahia de Feira treinam, pela tarde, no estádio de Pituaçu. Logo após essa atividade, os atletas relacionados seguirão viagem de ônibus para Senhor do Bonfim. No sábado, 19, haverá um último treinamento, no campo do estádio Pedro Amorim.

