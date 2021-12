Thiago Ribeiro chega e será apresentado por sócios

A principal novidade do treino do Bahia nesta segunda-feira, 21, foi a presença de Thiago Ribeiro, último reforço do time para o Estadual. O atacante conversou com a comissão técnica tricolor e, em seguida, trabalhou na academia do Fazendão.

Ele será apresentado na quarta, 23, na Fonte Nova, num evento para sócios: 10 deles, que foram sorteados, farão perguntas numa espécie de coletiva e depois vão para campo bater uma bola com o reforço e tirar uma foto.

Os ingressos para a partida já estão à venda. Quem é sócio e tem o acesso garantido ao estádio, poderá levar um acompanhante. Além disso, até esta terça, 22, os preços estão mais baratos para as inteiras dos setores Leste e Oeste, que custam R$ 35 e R$ 40, respectivamente.

