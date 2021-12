Termina imbróglio sobre sede de praia do Bahia

Uma das maiores novelas do Tricolor terá seu fim hoje. O prefeito ACM Neto vai ao Fazendão para entregar a nova certidão de Transcons (Transferência do Direito de Construir) referente à desapropriação da sede de praia do Bahia, realizada em 2010. Com o novo acordo, o clube receberia cerca de 40 milhões na moeda imobiliária - que não tem valor monetário, mas pode ser vendida para empresas de construção, como explica o infográfico abaixo.

Desse valor, no entanto, deixará de ganhar cerca de 12 milhões para quitar dívidas com o município, como IPTU, ISS e a demolição da sede de praia. Do saldo a ser recebido de fato, de aproximadamente 28 milhões, o Bahia terá que gastar quase 60% com acordos firmados anteriormente. No final, o clube ficará com apenas 11,6 milhões para negociar com o mercado.

Os acordos incluem honorários da advogada contratada à época da desapropriação pelo ex-presidente Marcelo Guimarães Filho e a entrada na compra da Cidade Tricolor. Depois, se conseguir transformar os Transcons em dinheiro, o Bahia ainda terá de pagar R$ 660 mil para a Procuradoria Geral do Município como honorários. O clube já adiantou outros R$ 440 mil desse pagamento. Em troca, obterá a Certidão Negativa de Débito (CND) do município.

Apesar da sua frágil situação financeira, o Bahia não tem pressa para transformar a moeda em dinheiro. "Temos que ser criativos. Como se sabe, o mercado imobiliário não está vivendo bom momento", afirma o vice-presidente do Tricolor, Pedro Henriques. "O mais importante é que é um patrimônio do clube, e pode ser usado como garantia em negócios que temos, como débitos com a Receita Federal e com a Justiça do Trabalho. É um recurso que pode otimizar nosso fluxo de caixa".

Recém-acertado com a MRV como a sua patrocinadora máster, o Bahia afirma que o acordo com a construtora não prevê a negociação da moeda imobiliária, como chegou a ser especulado por torcedores: "Não existe nada amarrado nesse sentido no nosso contrato. Mas a gente sabe que a MRV tem negócios em Salvador e, se tiverem interesse, podemos, sim, negociar. Mas é uma coincidência".

CT mais próximo

O principal reflexo do recebimento dos Transcons, segundo a diretoria, é a evolução em relação à devolução do Fazendão ao Bahia e à compra da Cidade Tricolor. Ambos os centros de treinamentos encontram-se atrelados à construtora OAS por conta de um acordo feito por Marcelo Guimarães Filho, que visava à permuta do CT antigo pelo moderno.

A gestão de Fernando Schmidt fechou, no final do ano passado, um acordo para que o Fazendão fosse devolvido ao Bahia e que, em contrapartida, a Cidade Tricolor fosse comprada por 13,6 milhões em Transcons, mais R$ 10 milhões pagos em parcelas de R$ 1 milhão por ano. Como o Bahia não possuía a moeda imobiliária, o acordo permaneceu sem ser cumprido.

"Segundo o acordo, uma vez que tenhamos os Transcons em mãos, a construtora teria 200 dias para transferir o Fazendão para o Bahia. Acontece que o CT foi alienado pela OAS, e para isso ser realizado precisa que o credor concorde", explica Pedro Henriques. "De qualquer forma, com os Transcons em nossas mãos, o prazo começa a contar. Teremos 200 dias para resolver juntos".

Sobre a Cidade Tricolor, o Bahia precisa da Justiça. "Como foi amplamente noticiado, a empresa está em recuperação judicial. A gente continua tratando com a OAS para encontrar a melhor saída. Não vamos desembolsar esse valor (os 13,6 milhões em Transcons) sem ter antes a garantia da transferência do patrimônio. É importante, antes de tudo, ter a autorização do juiz que está acompanhando o processo", conclui.

