Termina hoje prazo para inscrição nas eleições do Bahia

Esta quarta-feira, 28, é o prazo final para a inscrição dos candidatos na campanha eleitoral do Bahia, tanto para concorrer à presidência como para pleitear um cargo entre os 100 nomes do conselho deliberativo.

Até agora apenas uma chapa foi oficialmente inscrita. Chama-se "Integridade e Transparência", encabeçada pelo radialista Antônio Tillemont (para presidência) e Antônio Jorge Garrido, na condição de vice.

"Já estávamos com a campanha na rua e, agora, oficializamos os nomes. Vamos continuar trabalhando forte", disse Antônio Tillemont.

Em contato com a reportagem de A TARDE, os outros postulantes garantiram que vão registrar suas candidaturas hoje (quarta), até as 18 horas, quando se encerra o prazo. Na última segunda-feira, o vereador Euvaldo Jorge (PP) já havia enviado uma nota desistindo oficialmente da sua candidatura, por conta da dedicação exclusiva que o cargo de presidente impõe.

O candidato Rui Cordeiro alegou que a demora na inscrição da sua chapa - chamada "Virada Tricolor" - está relacionada à escolha do candidato a vice. "Ainda estamos fechando o nome. A pessoa que iríamos indicar está com um problema pessoal, mas estamos resolvendo isso. Nossa candidatura está mais firme do que nunca. Vamos, sim, para a luta", afirmou o empresário.

Já o secretário de governo Fernando Schmidt disse estar fechando os últimos detalhes para definir o nome que vai ilustrar sua campanha. O candidato a vice será Valton Pessoa. "Ainda não fechamos se vamos usar o nome ligado ao Bahia da Torcida, que foi um movimento que vem lutando pela democratização, ou se vamos usar algo mais abrangente", informou ele.

Conselho Deliberativo - Apesar de ter sido o primeiro a oficializar seu nome na disputa eleitoral, Tillemont reconheceu enfrentar dificuldades para definir os 100 nomes que o apoiarão na eleição do conselho.

O principal problema tem sido identificar os sócios aptos para formar a chapa. Tanto que, diz o radialista, existe a possibilidade de composição com Rui Cordeiro na formação do conselho. "Rui indicaria 50 nomes e eu, os outros 50. Como a eleição para o conselho é proporcional, os nomes seriam puxados de acordo com o números de votos da chapa", aponta. Rui Cordeiro reconhece a possibilidade, mas nega que esta aproximação indique uma união entre candidatos.



"A junção só seria para a chapa do conselho. Tillemont terá as propostas deles e eu terei as minhas. Cada um independente do outro", resumiu.

Já Schmidt afirma já ter os 100 nomes completos para uma chapa única no conselho, inclusive tendo indicado o ex-conselheiro Jorge Maia como cabeça da lista.

Maia foi o autor da ação que culminou com a intervenção judicial que depôs o ex-presidente Marcelo Filho do cargo de presidente do Bahia. "Optamos pelo seu nome como uma homenagem. Além de Maia, temos o apoio de grupos de oposição para compor a chapa do conselho", afirma.

A eleição do Bahia será realizada no dia 7 de setembro, sábado, na Arena Fonte Nova. O presidente eleito será empossado no dia 9.

