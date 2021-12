"Teremos sucesso", diz Cristóvão na chegada ao Bahia

Depois de ter passado em branco nas três competições que disputou no primeiro semestre, o Bahia segue a promover mudanças para fazer uma Série A do Campeonato Brasileiro à altura do que espera a sua torcida.

Principal novidade do tricolor para o torneio nacional, o técnico Cristóvão Borges falou pela primeira vez como novo comandante do clube nesta segunda-feira, 20, e se mostrou confiante para com a nova empreitada da sua carreira.

"Nós estamos chegando aqui para unir forças, porque sabemos das dificuldades e do que está acontecendo. Sou cria daqui e sei do potencial do clube e de sua força. É um clube de tradição, que tem uma torcida impressionante e por isso não tive dúvidas em aceitar voltar para cá como treinador. Não tenho dúvidas de que teremos sucesso. A minha dedicação será total", garantiu o treinador.

Cristóvão comparou ainda a grandeza do Bahia com a do Vasco, clube que ele treinara entre 2011 e 2012, e disse já conhecer quais são as fragilidades do Esquadrão.

"A responsabilidade é grande, porque é um clube de massa. A pressão é a mesma (do Vasco) e é dessa forma que vivemos. Isso não assusta. Estou motivado e feliz. Estou em casa. Já sabemos das coisas que estão acontecendo e sabemos onde precisamos melhorar", avaliou.

Levado a comentar sobre alguns jogadores que não teriam apresentado bom rendimento, Cristóvão evitou citar nomes, mas garantiu que já planeja promover mudanças no plantel tricolor.

"Venho conversando com o presidente, com o Anderson sobre isso. Citar nomes não é proveitoso, mas vamos tomar atitudes. Tomaremos atitudes porque precisamos fazer algumas modificações. A equipe precisa ser reforçada e temos consciência de que precisamos ficar mais forte", finalizou.

