“Tentando se antecipar ao mercado”, diz Roger sobre planejamento do Bahia para 2020

O ano de 2019 só termina para o Bahia no próximo domingo, 8, quando o Tricolor enfrenta o Fortaleza, no Castelão. No entanto, a diretoria do clube baiano já começa a adiantar o planejamento para a temporada de 2020. Em entrevista coletiva, o técnico Roger Machado comentou a procura do Esquadrão por novos atletas e ressaltou que o clube busca dos que possibilitem um time que funcione no contra-ataque e na retenção da bola.

"Claro que a gente já tem tudo isso delineado, tentando se antecipar ao mercado, que é concorrido, buscando alternativas. Uma ideia de termos um time que consiga contra-atacar bem, mas que consiga ter a bola para jogar. Muitos momentos, pela característica forte da transição, automaticamente, você tem medo dos jogadores que têm menos destreza com a bola, fácil de se tornar um time mais reativo. A gente tem um time um pouco mais leve, e isso está sendo definido pelas características dos jogadores que estamos buscando", explicou o treinador.

Mesmo com um segundo turno abaixo, o Bahia ainda pode conquistar a melhor campanha do clube na era dos pontos corridos no Brasileirão se vencer o Fortaleza no domingo. No momento, a equipe comandado por Roger tem 49 pontos, um a menos que a campanha do Tricolor em 2017.

