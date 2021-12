"Tenho um carinho grande com o torcedor", diz Moisés após polêmica

Depois da polêmica com alguns torcedores do Bahia durante o jogo do domingo, 24, contra o Salgueiro, o lateral Moisés disse que no momento seu foco principal é duelo com o Atlético de Alagoinhas, nesta quarta-feira, 27, no estádio Carneirão, pelo jogo de volta das semifinais do Bainão.

"[...] Acho que teve um erro do lado de lá e um meu também. Tenho que focar só jogo, me preparar, me concentrar ao máximo, porque a gente quer jogar pra frente sempre, a gente quer criar jogadas pra poder fazer os gols", disse Moisés, em entrevista coletiva nesta segunda, 25.

A confusão ocorreu no início do segundo tempo, após o lateral ser criticado por um pequeno grupo da torcida ao recuar uma bola. Inconformado, o jogador questionou com gestos e acabou sendo vaiado durante alguns lances do jogo. Apesar do episódio, o atleta ressaltou possuir uma boa relação com os torcedores.

"Tenho um carinho muito grande com o torcedor e tenho respeito. Todos lugares que vou extra campo, sempre sou bem recebido. Me sinto muito bem aqui em Salvador, no clube. Em relação a isso aí, é passado e tamo junto aí".

Vantagem na volta

Autor do primeiro gol na partida contra o time pernambucano, o atacante Artur também concedeu entrevista nesta segunda e destacou que, apesar da vantagem de poder perder por até dois de diferença no jogo de volta, nada ainda está ganho.

"Jogo difícil. Futebol é incrível, né ? Por isso que é um esporte popular, porque pode reverter a qualquer momento. A gente tem que estar muito concentrado. Sabemos da qualidade do time adversário, então, a importância está toda pra esse jogo", enfatizou o ponta.

