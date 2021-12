“Tenho tudo para dar certo no Bahia”, afirma Rogério

Pernambucano, Rogério está de volta a Salvador depois de três anos. Em 2015, o atacante de 28 anos jogou pelo Esporte Clube Vitória. Foram 27 jogos e 10 gols marcados com a camisa rubro-negra. Desta vez, é o uniforme tricolor que o jogador espera honrar. Rogério fechou contrato com o Esporte Clube Bahia até maio de 2021.

“Sempre gostei da cidade. É uma cidade boa, já morei, conheço alguns lugares. Foi mais um motivo pra escolher o Bahia. Eu não gosto muito de falar (sobre ter jogador no Vitória e agora estar no Esquadrão), mas o importante é que estou super feliz no Bahia. Agora é mostrar toda essa felicidade dentro de campo”, declarou o atacante

Apesar de ter recebido oferta de outros clubes, como o Fortaleza e alguns fora do Brasil, o atleta escolheu vestir a camisa do Esquadrão. “Escolhi o Bahia por ser um clube bem estruturado, não que os outros não sejam, mas o Bahia sempre vem brincando ali em cima. Feliz demais, um clube com uma estrutura enorme e torcida de massa. Tenho tudo para dar certo no Bahia”, afirmou.

Rogério esteve no Sport -PE nos últimos três anos (2016-2018). O atacante fez 122 partidas com a camisa do Leão da Ilha e marcou 21 gols. Para 2019, o jogador espera fazer um ótimo Brasileirão pelo Esquadrão.

“A expectativa é das melhores possíveis. Agora no começo de ano é só trabalhar para chegar no campeonato voando”, finalizou.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

