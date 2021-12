"Tenho papel a cumprir", diz Joel na volta ao Bahia

Joel Santana chegou e está pronto para dirigir o Bahia pela quarta vez na sua carreira. Contratado logo após a goleada que o tricolor sofreu para o rival Vitória no último domingo, 7, Papai Joel foi requisitado mais uma vez para pôr ordem na casa.

Pouco depois da apresentação oficial de Freddy Adu, o treinador entrou na sala de imprensa do Fazendão na tarde desta sexta-feira, 12, e comentou a respeito do seu processo de recuperação e da sua negociação com o tricolor.

"A princípio eu não queria vir. Fiquei seis meses me recuperando de uma cirurgia no quadril. Vocês não têm ideia da dor que eu sentia. Não conseguia fazer nada. No último dia da operação, ainda peguei uma trombose na perna. A recuperação que era de três meses virou de seis. Agora estou no último estágio, que é fazer musculação. Recebi vários convites nesse período, mas não tinha condição nenhuma. Não só do Brasil, mas do exterior também. No momento que o Marcelo me ligou, eu pensei muito e resolvi aceitar. Tenho um papel a cumprir aqui", disse o novo-velho treinador do Esquadrão.

Antes de falar com a imprensa, Joel não comandou treino no Fazendão, mas se reuniu com a direção do clube, com torcedores, com os jogadores e com a comissão técnica numa longa conversa. De acordo com o treinador, a reunião teria sido proveitosa.

"A reunião não foi requisitada por mim. Ainda não tive tempo de fazer nada. Estou três dias sem dormir. Mas foi uma reunião de alto nível, com pessoas inteligentes. Tratamos dos interesses do clube e chegamos à conclusão de que o melhor remédio é falar pouco e trabalhar muito. O que passou, passou. Vamos em frente", garantiu.

Joel Santana lembrou também as suas primeiras passagens pelo time baiano e, numa analogia com as normas da atividade da aviação, definiu a si mesmo como o "melhor piloto" para dirigir o Bahia.

"Estou com a mesma expectativa das outras três vezes. Quero dar o melhor de mim. Espero deixar um trabalho digno da eternidade deste clube. Primeira vez que vim aqui, em 94, muitos eram pequenininhos e não sabem dessa história. Era a mesma situação. Por isso estou voltando e à disposição. Em 94 ninguém me conhecia. Eu era apenas mais um na multidão. Hoje estou aqui, com 30 anos de rodagem. Quando uma companhia de avião quer tirar um concorde do chão ela chama o melhor piloto. Pois é, estou aqui", finalizou.

