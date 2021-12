Temos que ter responsabilidade, diz interino do Bahia

Responsabilidade. Essa foi a palavra mais empregada pelo técnico interino do Bahia, Eduardo Barroca, durante a entrevista coletiva antes da partida desta quarta-feira, 15, às 22h, contra o Luverdense, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil.

Depois da humilhante goleada de 7 a 3 sofrida no último domingo para o rival Vitória na final do baiano, tentar a redenção na Copa do Brasil é um passo que o time pode dar para começar a remontar os pedaços.

No momento, o tricolor baiano está sem treinador e sem gestor de futebol, com as saídas de Joel Santana e Paulo Angioni, além de existir uma forte pressão da torcida para a saída do presidente Marcelo Guimarães. Soma-se ainda a promessa de público zero, em campanha feita pelas torcidas organizadas Bamor e Povão.

E no meio desse turbilhão, o interino Barroca prega a responsabilidade do elenco para conquistar a classificação contra a equipe do Mato Grosso, onde o Bahia precisa vencer por três gols de diferença para passar a terceira fase da competição.

"Preferíamos jogar com nossa torcida, mas entramos nesse momento ruim e sabemos que só nós mesmos podemos sair. Temos que ter responsabilidade".

Para isso, Barroca, ao contrário do jogo de ida, promete um time ofensivo em campo na Arena Fonte Nova, com três atacantes (Adriano, Fernandão e Zé Roberto) na equipe titular.

"Vamos partir para agredir o adversário e tentar mudar a vantagem, com três atacantes e um time com uma boa estatura para as bolas aéreas".

adblock ativo