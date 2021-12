"Temos que ter equilíbrio e lucidez", diz Cristóvão

O bom início na Série A do Campeonato Brasileiro motiva o Bahia a esquecer o primeiro semestre ruim, em que perdeu três clássicos para o Vitória no estadual, e entrar em campo com maior confiança no Ba-Vi deste domingo, 21, na Arena Fonte Nova.

De acordo com o técnico Cristóvão Borges, os seus jogadores estão ávidos por bater o rival. O treinador acredita, contudo, que será preciso que eles estejam atentos aos detalhes e que joguem com lucidez.

"Os jogadores querem dar uma resposta a tudo que aconteceu. Falei para eles que um jogo tem mil nuances e temos que ter equilíbrio e lucidez. Estamos vivendo esse clima de grande rivalidade, mas na hora do jogo temos que ter lucidez", pondera Cristóvão Borges.

O treinador tricolor falou também a respeito do clima de rivalidade que tomou conta da capital baiana e afirmou que encara a pressão com tranquilidade.

"A pressão é natural por conta da rivalidade entre os dois times, por terem pela frente o maior adversário. E a gente percebe a ânsia da torcida nas ruas", disse.

Ex-jogador do Bahia, Cristóvão Borges guarda boas lembranças do maior clássico do norte-nordeste. Sem citar números, o técnico do Esquadrão diz ter acumulado um saldo positivo nos duelos contra o Vitória.

"Não lembro exatamente dos clássicos. Faz muito tempo, não tem como voltar. Me recordo que ganhei mais Ba-Vis do que perdi. Naquela época o Bahia tinha uma hegemonia no estado, tinha uma equipe muito forte. Sempre ganhávamos os clássicos. Lembro que ganhei mais do que perdi", finaliza.

