"Temos que resgatar o nosso futebol", diz Guadagnucci sobre final da Copa do Brasil Sub-20

Jogando no Estádio Metropolitano de Pituaçu, na tarde deste domingo, 27, o Bahia foi derrotado, de virada, por 2 a 1, contra o Vasco da Gama-RJ, no primeiro duelo válido pela final da Copa do Brasil Sub-20.

Abrindo o marcador da partida com o atacante Thiago, aproveitando bobeira da zaga, aos 15 da primeira etapa, o Tricolor viu a equipe carioca virar a partida em 4 minutos e sair em vantagem na decisão.

Em entrevista após o duelo, o técnico do Esquadrão, Eduardo Guadagnucci avaliou a partida sobre o seu ponto de vista e ressaltou a possibilidade de reverter o placar.

"Um bom jogo de ser assistido. Duas equipes tentando jogar, duas equipes agressivas, sabemos que ninguém chega em uma final à toa, o Vasco foi cirúrgico, vacilamos em alguns momentos e eles aproveitaram. A final está aberta. Temos condições de fazer um bom jogo lá (Rio de Janeiro) também e sair com o resultado", pontua.

Fazendo um alerta em relação a necessidade de por em campo os fundamentos treinados durante a semana, algo pontuado neste primeiro duelo, o comandante ignorou a ausência da torcida em São Januário, no próximo domingo, 3, e pediu o resgate da identidade tricolor.

"Na realidade, nunca frisamos mando de campo. Sempre exigimos o que nós treinamos, que eles apliquem o conceito que a gente quer, de agressividade, de jogar e não conseguimos isso, mérito do Vasco também. A questão do mando de campo é a que menos importa, nós temos que resgatar o nosso futebol, de posse, proximidade entre os jogadores e ser agressivo" analisa.

adblock ativo