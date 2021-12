"Temos que melhorar muito", diz Joel após empate

Pela primeira vez no comando do tricolor em 2013, o técnico Joel Santana estreou com um empate de 1 a 1 com o Vitória da Conquista na tarde deste domingo, 14, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Baiano.

Em entrevista coletiva após a partida, o novo treinador do Esquadrão avaliou a atuação da sua equipe e admitiu que o time tricolor precisa melhorar.

"Temos que melhorar. Melhorar muito. Estamos muito desorganizados. No primeiro tempo, nós tomamos um passeio. No segundo tempo, nós melhoramos e deveríamos ter ganho", disse Joel.

O novo comandante tricolor, que se juntou ao elenco no jogo da última quinta-feira, 11, contra o Maranhão, reclamou da falta de tempo para treinar e explicou por que manteve a mesma formação do jogo em São Luís.

"Não tivemos tempo de treinar. Eu deixei por conta do Dudu (Eduardo Fontes, preparador físico do Bahia) uma organização tática do último jogo. O que é que eu vou mexer, se eu não treinei? Seria uma incoerência", finalizou.

