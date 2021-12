Temos que jogar de igual para igual, diz Joel sobre Juazeiro

Após o último treino do Bahia nesta sexta, o técnico Joel Santana demostrou muito respeito pelo Juazeiro, com quem decide uma vaga para a final do Baiano no jogo de sábado contra o Juazeiro.

Em entrevista no estádio Adauto Moraes, local da atividade e onde também será disputada a partida, o treinador do tricolor baiano afirmou é preciso tomar muito cuidado, pois o adversário conquistou mais pontos que o Bahia na competição.

"Temos que procurar jogar com um adversário tão potente como esse de igual para igual, independente de onde nós jogamos. Tentar manter aquilo que nos faz ser a equipe como mais títulos no estado. Temos que nos comportar como uma equipe de porte, grande, que tem dois títulos brasileiros. Manter uma maneira de jogar e mostrar para o adversário o que nós representamos".

Joel também evitou qualquer clima de favoritismo por ter a vantagem de poder perder até por um gol de diferença. "Não existe isso de 'já ganhou' no futebol. Eles (O Juazeiro) já provou que foi melhor do que nós no decorrer do campeonato, então não podemos entrar confiando nessa mística mentirosa do 'já ganhou'. Continuo como sempre, desde a primeira vez que cheguei aqui em 1994, acima de tudo procurando respeitar o adversário".

