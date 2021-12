"Temos que fazer uma partida quase perfeita", diz Roger Machado

Com 13 partidas disputadas até o momento na Série A do Brasileirão, o Bahia conquistou cinco triunfos, mas todos jogando como mandante. Neste domingo, 11, às 16h, em São Paulo, pela 14° rodada, o Tricolor busca vencer a primeira fora de casa, contra o Palmeiras. Para o técnico Roger Machado, o Esquadrão terá de se superar para surpreender o adversário e voltar com os três pontos na bagagem.

"Tem um elenco recheado de grandes jogadores. A gente vai enfrentar lá com a noção exata que será um jogo duro, difícil, equilibrado. Para ter êxito e obter o primeiro triunfo fora de casa, temos que fazer uma partida quase perfeita", disse o treinador.

A pouca efetividade do Bahia quando joga longe de Salvador é evidente. O Tricolor tem apenas três gols marcados em seis partidas. Já como mandante são 11 gols em sete. Roger explicou a diferente postura da equipe dentro e fora de casa.

"Dentro de casa, a gente sempre procura ser ousado. Se pegar as vitórias dentro de casa, foram todas com ousadia. O fato de fazer três gols em contra-ataque não significa que não foi ousado. Ter quatro jogadores contra-atacando em velocidade a partir de sua área para definir a jogada é uma ousadia absurda. O objetivo é sempre esse. Ser ousado dentro de casa, pressionar, fazer o adversário se sentir desconfortável. Fora de casa, muitas vezes, alternar momentos de pressionar no campo adversário, oferecer a bola e se fazer valer dos espaços em velocidade no campo que é dado".

Para esta partida, o Tricolor não poderá contar dois titulares da equipe. O atacante Artur e o zagueiro Juninho, por questões contratuais, são desfalques. Quem também fica de fora é o atacante Fernandão, expulso na partida contra o Flamengo.

"As ausências fazem parte de um campeonato longo. Impactaram de lesões, cartões, por suspensões, por essas questões contratuais, que jogadores que foram emprestados não podem atuar contra os clubes que os emprestaram. Agora, com relação a ter feito testes, é o que menos me importa nesse momento. Juninho, por exemplo, chegou de empréstimo, quatro dias depois estava no campo e atuou bem ao lado de seus companheiros. É a oportunidade para quem está treinando bem substituir esses atletas, que hoje são titulares", afirmou o comandante.

Último reforço anunciado pelo clube, o lateral-direito João Pedro teve estreia descartada pelo treinador para esta partida. "João está no processo de condicionamento físico, pois veio de férias. Pela característica física, é muito potente, precisa estar bem fisicamente para estrear. Fica para um futuro próximo. Temos que ter paciência. Para esse jogo, ainda não contarei com João Pedro. Talvez para o próximo fim de semana", concluiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

