"Temos que ajeitar a marcação", opina Danny Morais

O técnico Joel Santana já começa a dar o seu toque ao time do Bahia. Na manhã desta quarta-feira, 17, o treinador tricolor comandou o primeiro treino coletivo como preparação para o duelo de domingo, 21, contra a Juazeirense.

Além de ter promovido mudanças na equipe, como a entrada de Jéferson, o comandante do Esquadrão trabalhou com foco no sistema defensivo. Trabalho que o zagueiro Danny Morais considera fundamental para que o tricolor, que tem a pior defesa do Campeonato Baiano, consiga dar um salto no Estadual.

"Tudo inicia pela marcação. Acho que é isso que temos que ajeitar, antes de tudo. Por isso esse treinamento de hoje, visando bastante fechar os espaços e acertar as coberturas. A tendência é ter um time mais posicionado, se ajudando mais. Acho que não é falta de vontade. Correndo mais junto a gente corre certo e consegue evitar esses problemas", disse Danny Morais.

O defensor aproveitou também para comparar a edição atual do Baianão com a do ano passado, e projetou uma evolução no time do Bahia para a reta final do torneio.

"Acho que a competição do ano passado foi completamente diferente deste ano. Esse ano qualquer time pode classificar. Times do interior já chegam melhores porque vinha jogando. Estamos ainda em primeiro, claro que sem o número de pontos que queríamos, mas vamos chegar para decidir bem o campeonato", finalizou.

