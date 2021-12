Temendo protestos, diretoria do Bahia cancela Assembleia

A diretoria do Bahia cancelou a Assembleia Geral para prestação de contas de 2012 aos sócios patrimoniais que estava marcada para a noite desta terça-feira, 23, no Marazul Hotel. De acordo com nota oficial divulgada no site do clube, o estabelecimento temia que um protesto organizado por parte da torcida colocasse em risco a integridade física dos hóspedes e funcionários e se posicionou contrária à reunião em suas instalações.

O hotel pediu garantias da segurança dos funcionários e preservação dos funcionários, mas como o Bahia não pôde confirmar a solicitação da direção do empreendimento a assembleia foi adiada para uma data ainda não divulgada pela direção tricolor.

Por conta de seguir o Estatuto, que ordena que a convocação deve ser feita em até cinco dias úteis antes da reunião através de um veículo de comunicação informando local, data e hora, a diretoria do Bahia não pôde mudar o local para realizar a assembleia ainda nesta terça-feira.

Confira o comunicado do hotel:

"Prezados Senhores,

É com sentimento de muita preocupação diante dos fatos noticiados e visando a segurança dos nossos hospedes e funcionários, bem como nosso patrimônio e a ordem pública , que nossa Diretoria se posicionou contra a realização dessa reunião em nosso estabelecimento.

Outrossim, lembramos que se for nos dado garantia e segurança diante do exposto acima, teremos imenso prazer em dar continuidade na nossa parceria .

Esperando contar com a compreensão de V.Sas.,

Atenciosamente,

Roger Santos

Gerente Geral - Administrativo e Financeiro"

