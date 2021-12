Técnico tricolor critica árbitro e lamenta derrota em Minas

O Bahia desembarcou nesta segunda-feira, 18, lamentando a derrota para o Cruzeiro por 1 a 0. O técnico Preto Casagrande, que foi expulso, criticou o árbitro Wagner Reway.

“Eu não falei nada para ele, muito menos o agredi. Comemorei a defesa de Jean, no pênalti, e fui expulso logo depois sem saber a razão disso. Nós, antes do lance do Cruzeiro, tivemos um pênalti ao nosso favor e não foi dado. Nós trabalhamos bastante e nos dedicamos muito para chegar aqui e fazer um bom trabalho”, afirmou o treinador logo após o jogo.

O comandante do Esquadrão acredita que o time merecia ter saído com um resultado melhor. “Nós realizamos um primeiro tempo muito bem equilibrado. Estávamos atentos aos lances, ganhando a bola área, e criando o contra-ataque com muita velocidade. Mas nós pecamos no último passe, próximo da área do Cruzeiro, o que foi determinante para não sair o gol”, disse Preto, que vai desfalcar o Bahia no próximo jogo.

