Técnico Sérgio Soares revela dúvida entre Omar e Douglas

O Bahia vive uma maratona de jogos que reflete diretamente na sua escalão. Sem tempo para definir uma equipe de uma partida para outra, o técnico Sérgio Soares vive dois dilemas para o duelo desta sexta-feira, 15, contra Mogi Mirim, em Pituaçu, com portões fechados.

No ataque, a dúvida é sobre o substituto de Kieza, machucado. Léo Gamalho, que não joga desde 25 de abril, está recuperado de lesão, treinou ao longo da semana e é o mais cotado. Apenas no único treino antes do embate, hoje, o técnico definirá o time.

Outra dúvida é no gol. Com o titular Jean na seleção brasileira sub-20, Omar seria o substituto natural, como ocorreu no empate sem gols contra o Luverdense, na terça.

"Temos três grandes goleiros. Omar voltou a jogar após um bom tempo, Douglas ficou em Salvador treinando, e ainda temos o Guido. São boas opções. Sexta vocês saberão o escolhido", disse Soares.

O grupo que atuou pela Copa do Brasil só chegou na quarta, 13, à tarde a Salvador, mesmo horárioem que os atletas que não viajaram fizeram treino físico.

