Técnico Sérgio Soares não garante Kieza no Ba-Vi

Por mais que seja normal o mistério antes de um Ba-Vi, o Tricolor vai com apenas uma dúvida para o clássico deste sábado, 4, às 16h30. E ela não é por vontade do técnico Sérgio Soares, e sim por ordem médica: o atacante Kieza reclamou durante toda a semana de dores no púbis e não tem presença garantida no Barradão.

O artilheiro do Esquadrão no ano, com 14 gols, voltou a treinar somente na atividade da última quinta, 2, na Fonte Nova. Apesar do treino ter sido fechado para a imprensa, as informações foram de que ele participou de apenas parte do coletivo.

Apesar da boa notícia, Soares admitiu que Kieza preocupa. "Ele realmente tem um problema. A gente o poupou dos treinos do início da semana por conta disso para que ele fizesse tratamento e diminuísse a dor. Ele não está 100%, mas há um esforço para que ele esteja em campo amanhã (sábado). Temos pouco mais de 24 horas para observá-lo", disse em entrevista coletiva antes do treino da manhã desta sexta-feira, 3, mais uma vez fechado para a imprensa na Fonte Nova.

Se ele não jogar, Soares tem como opção o retorno de Léo Gamalho. Segundo o técnico, o atacante está recuperado das dores na panturrilha que o tiraram do último jogo, contra o Luverdense. "Léo voltou a treinar e não sentiu nada do que vinha sentindo. Ficou fora do treino de terça, voltou a treinar em campo na quarta e trabalhou normalmente ontem (quinta)", salientou.

Se Kieza estiver pronto para o jogo, a tendência é que Gamalho fique no banco, já que Jacó, garoto que entrou em seu lugar contra o Luverdense, agradou e deve continuar como titular.

adblock ativo