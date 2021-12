Técnico Roger Machado é o novo comandante do Bahia

O técnico Roger Machado será o novo comandante do Bahia para a sequência da temporada. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 2, pelo staff do treinador.

Roger Machado, que estava sem clube desde que deixou o Palmeiras em 2018, desembarca em Salvador nesta quinta, 4, para assinar contrato com o Tricolor.

O gaúcho de 43 anos chega para assumir a vaga de Enderson Moreira, demitido após eliminação na primeira fase da Copa do Nordeste. Até o momento, a diretoria do Esquadrão não se pronunciou sobre a negociação.

O comentarista esportivo da Fox Sports e ex-jogador da Seleção Brasileira, Zinho, também cravou o nome do novo técnico no Bahia, durante o progama nesta segunda.

Roger Machado é o novo treinador do @ECBahia! Gostou da escolha, torcida tricolor? #FSRadioBrasil Clique e assine o APP do FOX Sports https://t.co/MzT3RwDv23 pic.twitter.com/CFxVlZmrBt — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) 2 de abril de 2019

Aproveitamento superior a 60%

Roger Machado comandou o Palmeiras no ano passado. Com a camisa do time paulista, ele disputou 44 partidas, venceu 27, empatou 8 e perdeu 9. Em julho, ele foi demitido do clube paulista. após derrota para o Fluminense, válida pelo Brasileirão,

O treinador ainda acumula passagens por grandes equipes, como Grêmio e Atlético MG. Nos três últimos trabalhos realizados por Roger, as equipes obtiveram um aproveitamento superior a 60% dos pontos conquistados.

