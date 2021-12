Técnico Jorginho não resiste e é demitido do Bahia

O Esporte Clube Bahia informou na tarde desta segunda-feira, 31, por meio de nota no site oficial do time, que Jorginho não é mais o treinador do tricolor baiano. O auxiliar técnico Luís Carlos Quintanilha e o preparador físico Joelton Urtiga também saíram.

Oficializado no dia 1º junho para substituir Guto Ferreira, Jorginho ficou à frente do time durante 14 partidas, com quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas.

A saída de Jorginho aconteceu um dia após a derrota do Bahia para o Sport. O jogo ocorreu neste domingo, 30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, onde o time foi derrotado pelo placar 3x1.

Durante a partida, os torcedores no estádio protestaram e pediram a saída do treinador. Atualmente, o Bahia ocupa a 14ª colocação na tabela, com 19 pontos.

Jorginho não é mais o técnico do Tricolor https://t.co/Eo1jVwH1VH pic.twitter.com/488KjFjIlC — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 31 de julho de 2017

Técnico interino

Válida pela 18ª rodada do Brasileirão, o Bahia enfrentará nesta quarta-feira, 2, às 19h30, a Chapecoence, na Arena Condá, em Santa Catarina. O auxiliar Preto Casagrande ocupará o cargo de forma interina.

