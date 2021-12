Técnico Jorginho comanda treino fechado no Fazendão

Assim como o arquirrival, o Bahia também fez um treino secreto nesta quinta-feira, 29, no Fazendão, visando o Ba-Vi de domingo, 2, às 16h no Barradão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Jorginho comandou um trabalho técnico-tático, fechado à imprensa. O elenco segue a preparação para o clássico nesta sexta, 30, às 15h, outra vez no CT.

Para domingo, a expectativa é que Becão jogue na zaga. Renê Júnior e Régis devem voltar ao meio de campo.

Queda de rendimento

Segundo o zagueiro Tiago, a queda de rendimento da defesa do Bahia é o alto nível do Campeonato Brasileiro em relação ao Baianão e à Copa do Nordeste.

“Anteriormente jogávamos Estadual e Copa do Nordeste. Errinhos contra um Corinthians, um Grêmio, são mortais. Claro que a gente tem que evoluir, mas acho que se deve a isso”, disse Tiago.

