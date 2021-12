Técnico interino pode deixar o Bahia nesta quinta-feira

A permanência do técnico interino do Bahia, Eduardo Barroca, será decidida nesta quinta-feira, 16, após uma conversa do auxiliar tricolor com o presidente do clube, Marcelo Guimarães Filho.

Após o jogo contra o Luverdense, que eliminou o Esquadrão da Copa do Brasil, Barroca confirmou que terá um encontro com Marcelo Filho, mas negou que já estivesse demitido.

"Meu trato com ele foi cumprir o pedido para dirigir este jogo e conversar com ele após o jogo. A gente não teve oportunidade de conversar antes porque ele me pediu para dirigir o time antes. Se ele tivesse me demitido hoje eu não estaria aqui".

Barroca chegou ao Bahia no início de 2011, como auxiliar do técnico Rogério Lourenço, e está no clube desde então, sempre assumindo o comando da equipe nas saídas do treinadores do time.

