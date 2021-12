Técnico ex-São Paulo está perto de acordo com o Bahia

Após receber uma série de negativas, o Bahia parece, enfim, próximo de definir seu técnico para o ano que vem: Doriva, ex-Vasco, Ponte Preta e São Paulo, está bem perto de ser anunciado como novo comandante tricolor.

Pessoas próximas ao técnico e um funcionário do Esquadrão confirmaram o interesse mútuo no acordo. Oficialmente, ninguém fala sobre a negociação. Na noite desta terça-feira, 15, o vice-presidente do clube, Pedro Henriques, voltou a ressaltar que "não vai falar em nomes", mas deu a entender que a contratação de um treinador está bem próxima: "Entendo a ansiedade e peço paciência ao torcedor, mas o anúncio vai acontecer muito em breve".

Doriva se encontra desde segunda, 14, no Rio de Janeiro, onde participa do curso para técnicos promovido pela CBF. Coincidência ou não, o presidente do Esquadrão, Marcelo Sant'Ana, também se encontra no estado, onde participa nesta quarta da votação para eleger o novo vice-presidente da entidade.

Procurado pela reportagem, o técnico não respondeu às ligações e nem às mensagens. A sua assessoria de comunicação alegou também não ter conseguido entrar em contato com o treinador.

Ainda dando a entender que o anúncio está próximo, Pedro Henriques falou o que espera do futuro treinador: "Espero que passe tranquilidade, que dê ao Bahia o que queremos em 2016: o acesso, a filosofia de trabalhar com a base e vencer campeonatos com um jogo agradável de assistir ".

Ex-volante de 43 anos, Doriva começou como técnico no Ituano, onde foi campeão paulista em 2014. Neste ano, voltou a ser campeão estadual, pelo Vasco. Depois, teve passagem de apenas dois meses pela Ponte Preta, equipe que deixou para ir treinar o São Paulo, onde foi demitido um mês depois de ter assumido.

Negativas

Nesta quarta, se completa um mês desde que Charles Fabian foi afastado do cargo de treinador do Bahia, após derrota para o Boa Esporte, que tirou do time todas as chances de acesso. A definição do novo técnico tem enfrentado dificuldades.

Ney Franco, um dos primeiros procurados pela diretoria tricolor, nem chegou a ouvir uma proposta oficial porque comunicou já ter uma viagem marcada para os Estados Unidos, onde passará por um período de aperfeiçoamento no começo do ano que vem.

Nesta terça, Henriques admitiu ter oferecido proposta para Levir Culpi, vice-campeão da Série A pelo Atlético-MG, mas o técnico rejeitou o convite: "Foi uma negociação que demorou, nos dedicamos, mas por questões particulares não pôde se realizar". Levir não veio porque tem proposta de um clube de fora do país e sua família quer deixar o Brasil.

Outro profissional procurado pelo Bahia foi Roberto Carlos, ex-lateral esquerdo da Seleção Brasileira e que atualmente treina o Delhi Dynamos, da Índia. Segundo pessoas ligadas ao técnico, o pentacampeão agradeceu pelo convite, mas comunicou que não pensa em voltar para o Brasil neste momento porque planeja investir na carreira europeia e fazer o curso para técnicos da Uefa nos seis primeiros meses do próximo ano.

