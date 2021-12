Técnico Eduardo Baptista nega contato do Bahia

Após o empate com a Chapecoense, o Bahia continua sem treinador. A diretoria não quer ter pressa na contratação e Preto Casagrande tem muita chance de seguir interinamente no comando da equipe para a partida de domingo, 6, às 16h, na Fonte Nova, contra o São Paulo, em partida válida pela última rodada do 1º turno do Brasileirão.

A reportagem de A TARDE entrou em contato, nesta quinta, com Eduardo Baptista, ex-comandante de Atlético-PR e Palmeiras. O treinador, no entanto, disse que não recebeu proposta. “Não. Ninguém me procurou”, esclareceu.

Diretor de futebol do Bahia, Diego Cerri mantém o mistério sobre quem será o novo dono do boné azul, vermelho e branco. “Ainda não definimos a situação de treinador, estamos com o Preto como interino por enquanto”, explicou.

Enquanto isso, a delegação tricolor chegou nesta quinta a Salvador depois da viagem a Chapecó. Os jogadores foram liberados em seguida. Nesta sexta, 4, o Tricolor treina pela manhã no Fazendão. Depois, Preto vai conceder entrevista coletiva e dar detalhes sobre o que deve fazer para buscar o resultado positivo diante do São Paulo.

O único desfalque do time titular que empatou com a Chape é o lateral-esquerdo Matheus Reis, suspenso e que não poderia enfrentar a equipe paulista por questões contratuais.

adblock ativo