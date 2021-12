Técnico e presidente do Bahia reclamam da arbitragem

O clima de revolta imperou no vestiário do Bahia após a derrota por 3 a 1 para o Grêmio no último domingo, 5, no estádio Olímpico.

Em uma partida com vários lances polêmicos que prejudicaram o tricolor baiano na partida, jogadores, técnico e até o presidente do Esquadrão reclamaram muito das decisões do árbitro sergipano Claudio Francisco Lima e Silva. Na coletiva, o técnico Caio Junior afirmou nunca ter “sentido na pele” tantos erros como os que aconteceram no jogo contra o Grêmio.

“Eu, como nunca tinha trabalhado no Nordeste, nunca tinha sentido na pele o que senti hoje. Como é que um árbitro vai sair de Sergipe e vem apitar aqui no Rio Grande do Sul? Geograficamente não é muito normal. E porque que lá na Bahia, nos jogos em casa, sempre é árbitro FIFA? Estou no futebol há muito tempo e me revolto. Como é que faço com os jogadores agora? Tem jogo quarta-feira. Tem jogadores experientes chorando. Fahel fez o segundo gol, que era o gol da vitória, dentro do Olímpico”.

O presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, usou as redes sociais para desabafar contra os erros de Claudio Francisco Lima e Silva e prometeu ir à CBF para reclamar do que aconteceu no Olímpico.

“Esse juiz desqualificado, vagabundo, filho da p..., descarado. Não pode apitar mais jogo nenhum. Nem do Bahia nem de nenhum outro clube... Amanhã (segunda-feira, 6) vou ao Rio de Janeiro procurar Marin (presidente da CBF), Sérgio presidente da comissão de arbitragem. Os juízes não podem tirar mais seis pontos do Bahia!”

adblock ativo