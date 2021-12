Técnico e jogadores do Bahia escapam de punição por expulsão

Um trio do Bahia poderá, enfim, respirar aliviado. Na noite de segunda-feira, 14, o técnico Marquinhos Santos, assim como seus comandados Marcelo Lomba e Roniery, foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após um julgamento realizado pela primeira comissão disciplinar. O trio foi punido por causa das expulsões ocorridas contra o Sport, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Marquinhos, Lomba e Roniery sofreram apenas uma advertência no julgamento, realizado na capital carioca, sob os cuidados do auditor relator Vinícius Augusto Sá Vieira. Sem a mesma sorte dos três, o auxiliar técnico Marcelo Serrano acabou indiciado e terá que cumprir duas partidas de suspensão.

Como expõe a súmula do compromisso, Lomba acabou expulso por "reclamar e gesticular persistentemente contra a arbitragem." Já Roniery recebeu o vermelho por "calçar o adversário de maneira temerária." Por fim, Marquinhos acabou punido por reclamações após o apito final, que incluíram palavras de baixo calão ao paulista Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza: "Vocês vão embora e f.., vocês não depende dessa p.., seus safados."

Entretanto, os jogadores não poderão defender o Esquadrão de Aço contra o São Paulo, em duelo válido pela décima rodada da Série A, marcado para esta quarta, 16. O compromisso, na Arena Fonte Nova, em Salvador, terá início às 22 horas.

Bom desempenho

Após estrear no Bahia entrando no lugar de Marcelo Lomba, que foi expulso no último jogo antes da pausa no Campeonato Brasileiro, Douglas Pires treinou durante toda a intertemporada sabendo que ganharia uma chance como titular, porém uma lesão muscular o afastou dos campos por oito dias e pôs em dúvida sua titularidade.

Apesar do susto, o goleiro conseguiu se recuperar a tempo e assumirár a responsabilidade na meta do Esquadrão de Aço no jogo contra o São Paulo, nesta quarta-feira. Comprovando o velho jargão de que "a primeira impressão é a que fica", Douglas soube aproveitar a oportunidade de entrar com a expulsão de Lomba e fez grandes defesas evitando uma derrota com um placar que poderia ter sido maior - no fim, o Sport venceu por 1 a 0, em jogo da 5ª rodada remarcado.

Para provar que a boa atuação não foi por sorte, o goleiro terá mais um grande desafio. Na volta da Série A, o Bahia, que está na 16ª colocação, com oito pontos, terá pela frente o Tricolor Paulista, quarto colocado do Brasileiro, com 16 pontos, mesma pontuação de Fluminense e Corinthians, que ocupam a vice-liderança e o terceiro lugar, respectivamente. Após o susto da lesão, Douglas voltou a treinar com bola no último sábado.

Totalmente recuperado, o jogador também foi escalado como titular no treino coletivo contra os júniores do Bahia, na manhã desta segunda-feira. Apesar de não ter dúvidas e estar 100% fisicamente, o goleiro não esconde que o tempo afastado o prejudica psicologicamente para a partida.

"Foram oito dias sem treinamento nenhum, que qualquer jogador sente um pouco. Acho que vou estar pronto para fazer uma boa apresentação, assim como foi contra o Sport. Se eu não estivesse 100%, não teria voltado a treinar. O aspecto psicológico de ter ficado esses oito dias sem treinar tão próximo do jogo ainda me deixam um pouco, não diria inseguro, mas ainda talvez eu esteja 90%. Mas, fisicamente falando, estou pronto para jogar", afirmou Douglas.

adblock ativo