Técnico e jogadores celebram triunfo

Se nas ruas da capital baiana e nas arquibancadas do Serra Dourada a torcida tricolor comemorou a permanência do clube na Série A, nos vestiários da praça esportiva o clima de festa também existiu, porém, com ressalvas.

Para o técnico Jorginho, no próximo ano muita coisa precisa mudar. "Agora é sentar, conversar, analisar tudo que foi feito esse ano, os atletas, as características, ver o porquê de tantas lesões e outras coisas", afirmou o paulista, que não escondeu a vontade de permanecer no comando do time azul, vermelho e branco. "Se for para o bem do Bahia e de todos, vai ser uma boa", concluiu.

Já o zagueiro e capitão Titi é outro que exigiu mudanças para 2013. "É a torcida que move a gente dentro de campo. Então, em todas as competição que o Bahia disputar a partir do ano que vem, temos que entrar para brigar pelo título. Chega desse negócio de o Bahia brigar para não cair. O Bahia é clube grande, é de massa", ressaltou.

Com contrato em vigor apenas até dezembro deste ano, o volante Diones, emprestado pelo Bahia de Feira, comemorou o triunfo sobre o Atlético-GO e reafirmou o interesse em renovar seu vínculo com o Esquadrão. "Foi merecido por tudo que fizemos. Lutamos bastante. Esse grupo mereceu continuar na Série A .Quero permanecer no Bahia. Me adaptei bem e gostei da cidade. Dependendo de mim, quero ficar, sim", disse.

Após o triunfo em Goiânia, a delegação tricolor desembarca às 15h30 no aeroporto de Salvador. O elenco ganha férias a partir de hoje e se reapresenta apenas no dia 2 de janeiro de 2013, para a pré-temporada.

