Técnico do Bahia vê defesa melhor e quer mais posse

Aos poucos, o Bahia vai ganhando a 'cara' prometida pelo técnico Sérgio Soares na sua chegada ao Fazendão, de um time técnico e ofensivo. Mas, apesar do triunfo de anteontem, por 3 a 1, sobre o Jacobina, o comandante prefere não se empolgar: segundo ele, ainda é preciso evoluir.

"A gente ainda precisa melhorar muito dentro do que eu quero para o nosso time. Mas nesse jogo já tivemos uma consistência defensiva melhor, evitamos que o adversário chegasse ao nosso gol", disse em entrevista após o duelo.

Na estreia, o Tricolor perdeu por 2 a 0 para o Conquista; na segunda partida, venceu por 1 a 0 o Campinense, mas sofreu alguns sustos.

No sábado, o Jacobina finalizou pouco e fez o único gol através de pênalti. Nas três partidas, a dupla foi formada por Chicão e Titi.

Técnico quer passe melhor

Soares aponta o que quer melhorar. "A gente precisa melhorar no passe. Quando isso acontecer, o time vai conseguir rodar a bola no ataque e ter a posse dela no campo do adversário, o que ao meu ver é fundamental", explicou. "Ainda tá um pouco longe do que quero, mas estamos evoluindo", reconheceu.

Soares repetiu na partida o meio-campo que bateu o Campinense, formado por Bruno Paulista, Tiago Real, Rômulo e Willians Santana.

Base privilegiada

Soares se disse contente pela equipe contar com garotos da base, como Rômulo, Bruno Paulista e Carlos. "Eu fico feliz, prova que a base do Bahia é forte e consegue fazer jogadores para serem aproveitados no time principal", disse.

"Converso muito com eles. Estão só começando o trabalho e temos muita estrada pela frente. São meninos humildes, e por isso estão tendo oportunidades", completou.

Outra adaptação que o treinador deve providenciar a partir de agora é a entrada de Léo Gamalho no ataque. Soares reiterou que ele e Kieza podem, sim, jogar juntos. "São dois jogadores com condições de jogar dentro e fora da área. Kieza tem ainda mais essa condição de jogar pelos lados do campo, enquanto Léo pode jogar fora da área, mas não pelo lado do campo".

Considerado um dos destaques do Esquadrão nos três jogos disputados, o volante Bruno Paulista marcou seu primeiro gol como profissional e festejou sua performance.

"Essa camisa aqui, todo mundo sabe o significado que tem para mim. Estou fazendo de tudo para fazer a alegria do torcedor e, graças a Deus, estou conseguindo fazer isso", finalizou o meio-campista.

Dúvida

O volante Bruno Paulista, que deixou o gramado aos 8 minutos do segundo tempo com uma lesão, ainda está sob avaliação dos médicos do Bahia e é dúvida para a partida de quarta, às 21h20 (horário da Bahia), contra o CRB, em Maceió, pela Copa do Nordeste.

O jogador sofreu uma entorse no tornozelo e iniciou o tratamento com gelo ainda em Pituaçu. Após a folga de domingo, 8, ele será reavaliado na manhã desta segunda, 9, e, se for o caso, vai fazer exame. Após o jogo, ele falou que não está preocupado: "Dá sim (para jogar). Na quarta, com certeza, estarei de volta"

