Técnico do Bahia sabe o caminho para vencer o Palmeiras

Sua cabeleira de garoto já se foi há tempos. O condicionamento físico de atleta profissional também. Contudo, seu conhecimento do futebol ficou. E é a partir dele que se espera que o Bahia conquiste uma vitória neste domingo, 3, às 16h, quando pega o Palmeiras, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

Este deve ser o único jogo do técnico interino Charles Fabian à frente do Bahia. Ídolo tricolor quando jogador, Charles enfrentou o Palmeiras uma única vez na vida vestindo a camisa do clube do coração. A ocasião, em 16 de setembro de 1990, é semelhante a de hoje. Foi num domingo, pelo Brasileirão, com a partida também na capital paulista e começando às 16h. A diferença é que, ao invés do Pacaembu, o duelo ocorreu no Parque Antártica.

Naquele jogo, Charles deu show e o Bahia venceu bonito: 2 a 1, de virada. O time baiano, embora melhor em campo, levava 1 a 0. Aos 30 minutos do segundo tempo, o então camisa 9 do Esquadrão recebeu a bola na entrada da área, passou pelo zagueiro Aguirregaray e soltou um foguete cruzado. Belo gol!

Aos 35, Charles driblou o goleiro Velloso e passou para Naldinho rolar para o gol. O triunfo derrubou do Palmeiras o técnico Telê Santana, tido como um dos maiores da história do Brasil.

Aquele jogo foi um dos pontos positivos de um Bahia que fechou o Brasileirão em quarto lugar e com direito a ter Charles, aos 22 anos, como o artilheiro do campeonato. Apenas um acréscimo no currículo de um centroavante que já havia sido um dos destaques do Esquadrão campeão brasileiro em 1988.

Décadas depois, o objetivo de Charles agora é ensinar o caminho das pedras aos atuais atletas do Bahia. E momento de maior necessidade para a turma aprender, impossível. Com 9 pontos em 12 jogos, o Tricolor é o vice-lanterna do Brasileiro.

"Charles pode ser interino, mas é um excelente profissional e tem grande história no Bahia. É um exemplo! Ele está aqui há muito tempo e sabemos que tem grande conhecimento de futebol. Creio que vai aproveitar a chance e se firmar na carreira de treinador", disse o meia-atacante Marcos Aurélio.

Sucesso contra Gareca

E triunfos na carreira de Charles que servem de estímulo ao Bahia, vale informar, não param aí. Ele e Ricardo Gareca, atual técnico palmeirense, foram, como jogador, contemporâneos na Argentina. E se enfrentaram uma vez. Em 2 de setembro de 1992, o Boca Juniors do atacante baiano fez 3 a 2 no Vélez Sarsfield do atacante argentino.

Como curiosidade, Charles e Gareca vão repetir um cenário que, naquele dia, durou oito minutos: o de encarar-se no banco de reservas. Gareca, titular, foi substituído aos 27 minutos do segundo tempo. Charles, suplente, só entrou aos 35.

De qualquer forma, aquele triunfo também culminou com um importante ponto no currículo de Charles. O jogo foi válido pelo Campeonato Argentino versão Apertura, competição da qual o Boca Juniors do baiano se sagrou campeão.

"Na convivência, vimos a qualidade de Charles. Uma convivência que tem sido muito boa. Como jogador, todos já sabíamos de sua capacidade. E como técnico, estamos sabendo também. A semana que vivemos com ele disse isso. Charles é um cara que todos nós gostamos e a nação tricolor idolatra. Então, por que não ser o técnico que vai nos ajudar a dar essa reviravolta?", falou o zagueiro Titi.

