Técnico do Bahia reencontra 'irmão de criação' após 23 anos

Irmãos forjados pela vida, que a própria existência afastou diante das circunstâncias. Na última terça-feira, 17, de maneira emocionada, Mojan Gonçalves, 45 anos, e o treinador do Bahia, Cristóvão Borges, 54 se reencontraram no Fazendão.

Os dois foram criados juntos no então bucólico bairro do Nordeste de Amaralina, nos idos anos 1970. "O pai de Cristóvão faleceu e tanto a minha mãe como a mãe dele passaram a criar todos nós juntos. Crescemos um do lado do outro, sempre com muita amizade", diz Mojan.

Já fazia 23 anos que não trocavam mais nenhuma palavra. Cristóvão se tornou um jogador de futebol rodado, com passagens por Bahia, Fluminense, Corinthians, Grêmio, Santa Cruz e Atlético Mineiro. Além de um treinador de sucesso, reconhecido pelo estilo sereno e trabalhos promissores. Mojan, por sua vez, também trilhou o caminho do futebol, porém, sem o mesmo brilho do seu primogênito de criação.

"Também comecei no Bahia, da mesma forma que Cristóvão. Era ponta direita e cheguei a ser tetracampeão baiano de juniores no mesmo time que revelou João Marcelo, Charles e Dico Maradona... Depois, fui emprestado ao Lagartense (de Sergipe), joguei no Chile e no Equador. Acabei me aposentando aos 28 anos, quando sofri um traumatismo craniano em um lance de jogo", relembra o agora engenheiro mecânico, de maneira emocionada.

Mojan chegou mais cedo ao treino e assistiu de longe a atividade comandada por Cristóvão. A tiracolo, trouxe um embrulho vermelho que embalava um presente propício para a ocasião. "Desde que soube que Cristóvão vinha treinar o Bahia, fiquei ansioso para vir vê-lo. Trouxe para ele de presente o livro espírita 'Os Prazeres da Alma', que ensina como devemos nos comportar em momentos de dificuldade", disse.

Quando o treino foi finalizado, um abraço uniu os dois irmãos afastados pelo tempo. Mojan não resistiu ao momento e seus olhos se derramaram em lágrimas. "Foi muito emocionante. Ele continua exatamente do mesmo jeito que sempre foi. Aproveitei e dei um conselho pra ajudar ele para vencer o Inter (amanhã). Disse que deveria motivar o grupo com a história do milésimo gol. Que nosso reencontro traga sorte ao Bahia", diz, confiante.



