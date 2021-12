Técnico do Bahia lamenta empate e defende zagueiro

O técnico Enderson Moreira ficou bastante satisfeito com a atuação do Bahia no empate com o Palmeiras, na noite de quinta-feira, 2, na Arena Fonte Nova, mas lamentou o resultado. Em entrevista coletiva após a partida, o comandante garantiu que o placar não refletiu o desempenho das equipes em campo e vislumbrou uma classificação à próxima fase da Copa do Brasil no jogo de volta.

"Acho que a atuação da equipe foi consistente. Temos que ressaltar muito a entrega desse grupo, a dedicação dele. O Palmeiras teve um dia a mais. Tenho que enaltecer muito a dedicação, a entrega, ao torcedor que apoiou. Lamentar porque acho que poderíamos merecer um resultado diferente, mas perspectiva boa porque acho que em São Paulo podemos conquistar a classificação", disse.

Em seguida, o treinador aproveitou a oportunidade para defender o zagueiro e capitão Tiago, que vem sendo questionado por parte da torcida e imprensa. "Eu vou pedir licença para vocês porque não costumo fazer avaliação individual. Todos os jogadores são importantes, terão dias bons, dias não tão bons. O que a gente determina muito é o espirito de dedicação, de vontade. Nem sempre as coisas acontecem como a gente deseja, acaba não fazendo um ou outro lance como sempre fez. No caso desse jogador, ele vem de atuações com segurança, jogos de qualidade", completou Enderson.

Bahia e Palmeiras voltam a se enfrentar no próximo dia 16 de agosto, às 19h15, no estádio Allianz Parque. A equipe que vencer avança às semifinais da Copa do Brasil e, em caso de novo empate, a decisão vai para a disputa de pênaltis.

