Técnico do Bahia exige triunfo diante do Galícia

Desde o início do ano, ainda na pré-temporada, o 'jeitão' já ficava claro. Com um ar austero, um tanto compenetrado, Sérgio Soares transmitiu logo a imagem de um comandante quase militar, bradando com o time na beira do gramado. Um autêntico 'General Soares'.

Pois neste domingo, 22, às 16h, contra o Galícia, na Fonte Nova, pela partida de volta das quartas de final do Baianão, o 'General' terá que cobrar ainda mais disciplina de seus comandados. Isso porque, apesar da goleada de 5 a 0 no jogo de ida, o Tricolor terá de vencer novamente para garantir a vantagem na semifinal.

Pelo regulamento do Estadual, a vantagem de decidir em casa e de jogar por dois placares equivalentes na semifinal será de quem fizer melhor campanha nas quartas. Perder hoje pode significar ao Tricolor enfrentar Juazeirense ou Jacuipense com a pior campanha, pois eles empataram na ida.

Foi Feijão quem deu o recado, logo no início do ano: "Tô gostando muito do treinador. Chato pra c... Pega no pé, mas é bom, excelente treinador", disse, irreverente. "Acho que nunca vou esquecer dele. Cobra muito dos jogadores. Até na brincadeira ele fica cobrando", completou.

O volante se referia à disciplina exigida por Soares. A pré-temporada, por exemplo, foi repleta de treinos em dois períodos e de concentrações. Durante a semana, nada de gracinhas ou de 'rachões'. Nas entrevistas, ele não deixa o time se empolgar com as goleadas no Baianão.

'Soldado' que mais atuou sob o comando de Soares, com 12 jogos, o meio-campista Tiago Real aprova o jeitão do treinador. "Ele passa essa imagem de que cobra bastante, mas é um cara extremamente do bem, extremamente transparente, e isso é fundamental no futebol", opinou.

"Isso é importante, principalmente nesses momentos em que você vem de uma vitória boa. Em qualquer profissão você tende a relaxar, então ter um chefe cobrando da maneira que ele cobra não te deixa relaxar", avaliou.

Bons frutos

Com o passar do tempo, o estilo do 'general' ficou claro: jogar para a frente e incomodar o adversário. Tanto que o Bahia tem o segundo melhor ataque entre os 40 times das Séries A e B, com 28 gols. Só perde para o Ceará, com 34.

O artilheiro Kieza se declara bem adaptado ao estilo do comandante. "Sérgio é um treinador com aquele jeito dele, autoritário, meio 'general', mas é um casa sério, trabalhador, e a gente se identifica muito com ele", disse. "Eu sou meio assim também, sério nas coisas que faço. A gente vem realizando um ótimo trabalho junto", completou.

Palavra oficial

O técnico discorda de que mantém postura militarizada. "Eu trabalho com seriedade. Não tem militarismo dentro da minha filosofia, pelo contrário, sou muito aberto à conversa, mas meu jeito dentro de campo é de seriedade, e isso se reflete nos atletas", afirmou.

"Mas evidente que, quando existe a necessidade e o atleta tem que entender, aí você tem que ser forte para ele ver que é necessário, e eles estão vendo que o resultado acontece na frente", argumentou.

adblock ativo