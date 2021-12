Técnico do Bahia deve mudar time e cobra 'camisa 9'

A goleada sofrida para o CSA por 4 a 1 na estreia da Copa do Nordeste deixou o torcedor do Bahia preocupado como o início de temporada do tricolor baiano.

Após a derrota do último domingo, 19, o técnico Marquinhos Santos revelou que deve fazer mudanças no time para o jogo desta quarta-feira, 22, às 21h15, contra o Santa Cruz, na Arena Fonte Nova.

"As mudanças vão ocorrer. Claro que não muito significativas, para não perder o entrosamento. Temos que ter cuidado com a parte física para evitar lesões. Vamos ver como estão os atletas que ficaram em Salvador. Claro que apresentando uma evolução, podemos levá-los como opções para usar durante o jogo. E, partir daí, dar ritmo gradativamente a quem tiver condições de jogar".

O treinador do Esquadrão também reforçou o pedido para a contratação de um centroavante. "Tem que ter. É uma necessidade. Tendo a presença do camisa nove, faz com que tenhamos uma estrutura melhor de jogo".

Com a saída de Jonathan Reis, dispensado após divergências no seu contrato, o Bahia conta apenas com o jovem Rafael Gladiador para a posição, jogador que ainda não demonstrou regularidade para postular a vaga de titular do clube. Rafael chegou a jogar como titular contra o CSA, mas acabou saindo no intervalo para a entrada de Rafinha, autor do único gol tricolor no jogo em Alagoas.

