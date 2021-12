Técnico destaca evolução e domínio do Bahia sobre o Atlético-MG

O técnico Enderson Moreira valorizou bastante a atuação do Bahia no empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, na noite desta segunda-feira, 30, na Arena Fonte Nova. Em entrevista coletiva após a partida, o comandante destacou o crescimento da equipe e enalteceu a proposta de jogo de seus atletas.

“A gente está num processo de evolução. Hoje, infelizmente, não conseguimos os três pontos, mas a gente mereceu muito. Talvez tenha pagado o preço dos primeiros seis minutos, que foram muito abaixo do que a gente propõe fazer. No decorrer do jogo, foi uma equipe atacando e outra se propondo a defender. O empate hoje quem pode comemorar é a equipe do Atlético-MG”, disse.

O comandante tricolor aproveitou para criticar a arbitragem, que teria deixado de marcar um pênalti para os donos da casa. “Às vezes o que acho é que é uma facilidade em determinados momentos de marcar algumas situações contra alguns adversários e uma dificuldade enorme de marcar para outra. A discussão da bola na mão é sempre muito complicada. Claro que o VAR pode minimizar muito essas questões. O que a gente mais quer é que haja o máximo de justiça possível na partida, todo mundo voltado para se acertar o máximo”, completou Enderson.

Por fim, o treinador agradeceu aos torcedores presentes no estádio e convocou os tricolores para o duelo desta quinta, 2, às 19h15, novamente em Salvador, diante do Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil. “Queria agradecer ao torcedor que veio hoje. Não sei como conseguem comparecer assim, um sacrifício enorme, uma sequência enorme. Agradecer ao torcedor que nos incentivou, reconheceu o esforço de cada atleta. Agora temos que mudar o chip e uma grande oportunidade de enfrentar um gigante do futebol brasileiro e tenho muita confiança de que a gente possa fazer um grande jogo, e o torcedor não é nosso 12º jogador, é nosso centroavante. Precisamos de todos vocês para fazer a Fonte Nova tremer, que a gente possa ter muita energia positiva para esse confronto”.

