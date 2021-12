Técnico define jogadores que viajam para Juazeiro

Este sábado, 4, foi de treino e definição da lista de jogadores do Bahia que enfrentam o Juazeirense, no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Baiano, que acontece nesse domingo, 5, às 16h, no Estádio Adauto Moraes. O técnico Sergio Soares revelou lista com 19 jogadores.

Entre as escolhas, a única novidade é o goleiro Omar, que não era relacionado desde 18 de fevereiro, quando enfrentou o Globo-RN, em Ceará-Mirim, e o tricolor venceu de virada por 2x1. Já o volante Bruno Paulista não entrará em campo, pois ainda sente dores no joelho.

Durante o último treino antes do jogo, os setores ofensivo e defensivo foram testados. As jogadas de bola parada, como falta e escanteio, também tiveram a atenção especial do treinador. A equipe embarcou para Juazeiro neste sábado em voo fretado.

adblock ativo