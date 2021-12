Técnico defende Jean e crava: "É o único titular escalado"

Como de praxe nas últimas partidas, o técnico do Bahia, Sérgio Soares, mantém o mistério quanto ao time que vai atuar amanhã diante do Vitória da Conquista, na final do Campeonato Baiano. Desta vez, porém, o comandante tricolor revelou, ao menos, que o contestado goleiro Jean será mantido na meta azul, vermelho e branca.

Nesta sexta-feira, 1º, ao ser questionado sobre a jovem promessa durante a entrevista coletiva, Sérgio Soares partiu em defesa do camisa 1. "Jean é o único escalado para o jogo de domingo. Sinceramente, eu não consigo entender por que tanta questão em relação ao Jean. A imprensa, alguns torcedores... Questionam o menino. É um garoto de 19 anos, um atleta com um baita potencial", defendeu Soares, que prosseguiu com o discurso.

"É um goleiro de seleção brasileira sub-20, de seleção olímpica. É prata da casa, um patrimônio do clube... Não consigo entender tanta pegação no pé do garoto. Volto a dizer: é o único dos 11 titulares confirmados (para a grande final), os demais nós iremos ver", ressaltou.

Se de um lado Jean está confirmado, por outro a presença do centroavante Léo Gamalho está praticamente descartada. "Acho muito difícil o Léo estar recuperado, mas vamos ver... Temos opções aí, vamos trabalhar amanhã (neste sábado, 2) para ver o time que deve ir para o jogo. Se nós optarmos por três atacantes, estes três atacantes vão ter que fechar o meio-campo. Não vai simplesmente ficar fincado lá na frente", ressaltou o técnico tricolor.

Precisando vencer por três gols de diferença para reverter a vantagem do Vitória da Conquista, Soares afirmou ainda que o Tricolor de Aço irá "partir para cima" do Bode, mas com cautela.

Cuidado com contra-ataque

"Nós precisamos fazer três, então nós temos que atacar. Mas você também não pode só atacar, vamos encarar um adversário de qualidade, já provou isso. Tem jogadores que tem um contra-ataque forte, temos que ter atenção também", disse.

Soares ainda falou sobre a sequência negativa do time - três derrotas consecutivas -, e, consequentemente, o desgaste físico do elenco. "Eu credito esse cansaço à sequência destes últimos cinco jogos, que tivemos que correr atrás de uma condição de buscar o resultado. Aí, você tem o desgaste muito maior. Nós não podemos nunca esquecer o trabalho que foi feito. Há uma série de fatores positivos dentro do trabalho, independente se o título vir ou não. È claro, não mediremos esforços para buscá-lo", finalizou.

