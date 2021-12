Técnico Carpegiani comanda treino em dois períodos nesta sexta

No primeiro dia completo como técnico do Bahia, Paulo César Cerpegiani realizou dois períodos de treinamento nesta sexta-feira, 6. Tanto pela manhã como pela tarde, o técnico fez ajustes na provável equipe titular que enfrentará o Palmeiras, na próxima quinta, 12, em São Paulo.

Sempre que possível, o técnico parou as atividades para orientar os jogadores e encontrar os possíveis erros na equipe nos últimos jogos. O lateral Juninho Capixaba, com dores, foi poupado da atividade da tarde e ficou no departamento médico.

Além do lateral, o volante Renê Júnior, o lateral Armero e o zagueiro Jackson ficaram em tratamento.

